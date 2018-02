Liminar cai e presidente da Alstom terá de depor em CPI O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou ontem uma liminar que desobrigava o presidente da empresa Alstom, Marcos Costa, a depor na CPI dos Transportes, instalada na Câmara Municipal e que passou a apurar as denúncias sobre formação de cartel nas licitações de trens e metrôs durante governos do PSDB no Estado, entre 1995 e 2003. Com a decisão, o executivo terá que prestar esclarecimentos sobre o caso amanhã aos membros da comissão.