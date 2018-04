Lideranças evitam assumir autoria da medida polêmica

O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia - presidente da Assembleia quando da elaboração dos atos -, afirmou que a decisão de ceder funcionários partiu de uma demanda dos líderes partidários. "Foi resultado de decisão unânime da Mesa em acatar a sugestão", afirmou sua assessoria, em nota à imprensa.

Segundo ele, os atos não foram publicados por se tratar de "uma decisão administrativa interna, voltada para a forma, não para o mérito administrativo". "Na época, esse tipo de ato ficava restrito à Secretaria Geral de Administração", sustentou.

Garcia afirmou não se recordar do número exato de funcionários lotados na Presidência durante seu comando.

A atual Mesa Diretora da Assembleia afirmou - também em comunicado - que "todos os atos administrativos desta gestão foram publicados no Diário Oficial e estão disponibilizados no portal da Alesp para consulta de qualquer cidadão". Disse ainda que os atos que não foram publicados "pertencem a gestões anteriores e estão também todos disponíveis para consulta no portal da Alesp".

Na sexta-feira, a Presidência da Casa argumentou: "Atribuições das Lideranças Partidárias foram ampliadas" - para explicar o excesso de nomes das lideranças. Esqueceu-se, no entanto, de informar também que a manobra só é possível por causa de a atos igualmente nunca publicados no Diário Oficial./ F.G. e F.S.