Liderança do PMDB muda cenário eleitoral em Santos Decidida no segundo turno por uma diferença de apenas 1.761 votos em 2004, as eleições em Santos, na Baixada Santista (SP), mostram um cenário bem diferente quatro anos depois: o candidato à reeleição João Paulo Tavares Papa (PMDB) lidera as pesquisas e sinaliza que poderá derrotar o PT, dessa vez com Maria Lúcia Prandi, já no primeiro turno. O cientista político Fernando Chagas afirma que essa é a primeira vez desde a redemocratização que Santos não está dividida. "Metade da cidade normalmente votava no PT e a outra metade ora no PP, ora no PMDB", disse. Chagas destacou que a divisão seguia o parâmetro territorial-renda, com as classes mais baixas moradoras dos morros e da zona noroeste sendo pró-PT, e a elite e classe média da área leste adotando a postura antipetista. De acordo com a última pesquisa Ibope/TV Tribuna (afiliada da Rede Globo), divulgada em 30 de agosto, Papa apareceu com 67% da preferência do eleitorado santista, e Maria Lúcia com 14%. Com 3% de margem de erro, a pesquisa ouviu 805 entrevistados entre 26 e 28 de agosto e foi registrada na 118ª Zona Eleitoral sob o protocolo 3867/2008. A ex-petista Mariângela Duarte, agora no PSB, apareceu em terceiro lugar, com 10% da intenção dos votos. Os outros dois candidatos, Eneida (PSOL) e Natan Kogos (PRTB), estavam empatados com 1% dos votos. Na ocasião, 10% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo e 4% não souberam responder. Para Chagas, é praticamente impossível haver um segundo turno em Santos e o atual prefeito pode vencer com até 80% do eleitorado. "A administração dele tem uma aprovação em torno de 60% e é muito difícil com essa avaliação um prefeito não ser reeleito", afirma. Segundo ele, a imagem do prefeito está muito ligada à administração municipal. "A imagem do prefeito Papa é muito boa, é de um prefeito honesto, competente e de bom gestor público", disse o cientista, completando que a campanha foi beneficiada ainda pela divisão na oposição. "A Maria Lúcia e a Mariângela estão disputando o mesmo voto, muita gente até se confunde e acha que é a Mariângela que está no PT. Em todos esses anos de redemocratização, essa é a segunda vez que o PT não traz Telma de Souza como candidata e era ela que levava a eleição para o segundo turno", afirmou. Prefeita de Santos de 89 a 92, Telma elegeu seu sucessor David Capistrano na época que a reeleição não era permitida. Nos anos seguintes, foi derrotada três vezes nas eleições municipais, duas vezes por Beto Mansur (PP), e em 2004 por Papa. Este ano, Telma é candidata a vereadora. Estratégia vermelha Apesar dos números, o PT santista não entrega os pontos e afirma que não sente tamanha preferência pelo adversário nas ruas. "A gente não tem essa sensação, não sente esse cenário, somos muito bem acolhidos pela população e, por isso mesmo, a nossa estratégia é intensificar a campanha de rua nessas duas semanas", argumenta o candidato a vice-prefeito, Daniel Vazquez. Outra aposta do partido, são os debates na TV. "Por enquanto, estão tendo debates em universidades, mas o prefeito não tem comparecido. Queremos comparar propostas e mostrar que Santos é uma cidade que teve um grande crescimento de recursos orçamentários e a qualidade das políticas públicas não tem melhorado, ao contrário", completou Vazquez. Os prefeituráveis santistas deverão participar de pelo menos três debates na TV nas próximas semanas. Com a maior coligação política já formada na cidade, a "União por Santos", possibilita ao prefeito Papa 15 minutos da propaganda eleitoral gratuita. Prandi e Mariângela tem cerca de 5 minutos cada e os outros dois candidatos dividem o tempo restante similarmente. O presidente do Conselho Regional do PMDB da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Guilherme Cruz Costa, afirma que a coligação que traz o tucano Carlos Teixeira Filho como vice e outros 15 partidos aliados não aconteceu da noite para o dia e é o resultado de uma boa gestão. "O PSDB é parte da base do governo desde o segundo turno de 2004. O PC do B, com seis meses de governo, lançou uma carta pública à cidade reconhecendo que o governo Papa foi positivo. A partir daí, os outros partidos foram reconhecendo a excelente gestão."