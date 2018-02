Líder do PTB faz campanha a favor de PEC O deputado Campos Machado, líder do PTB na Assembleia de São Paulo, anunciou ontem a deflagração de uma campanha "para reunir um milhão de assinaturas" de apoio à sua Proposta de Emenda à Constituição que transfere exclusivamente para o procurador-geral de Justiça as investigações por improbidade contra prefeitos, secretários de Estado e parlamentares.