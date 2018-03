Líder do PMDB diz que veto pode sair da gaveta O clima de conflagração da base de apoio à presidente Dilma Rousseff no Congresso continua tão intenso que o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), já fala em uma aliança menor e mais fiel e o líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha (RJ), deixa no ar uma clara ameaça ao governo. Segundo ele, vetos presidenciais antigos, como o do fator previdenciário, podem ser desengavetados.