Licitações e habitação dominam terceiro bloco Kassab questionou a petista sobre os recursos gastos durante sua gestão. "Ela fez dois túneis que custaram R$ 300 milhões, gastou R$ 100 milhões com assessores." "Os recursos dos túneis eram privados. Ou eu colocava em metrô, o que não era possível naquela região, ou eu fazia os túneis. E eu não sou como você de deixar o dinheiro no banco. Recebi o dinheiro em outubro e já comecei em outubro mesmo. Está lá, funciona bem, as pessoas gostam", disse. Marta Suplicy questiona a falta de licitação na gestão de Gilberto Kassab e diz que as que foram feitas estão suspensas por decisão judicial, como a dos novos radares, a das creches e a do transporte escolar."Nem as creches você conseguiu licitar na sua gestão. Acho que conseguiu executar muito pouco. Você não está há dois na Prefeitura, está há quatro", disse Marta. Kassab respondeu dizendo que fez licitação para área de habitação. "Licitei obras de habitação em vez de fazer túneis, em vez de contratar militantes do partido e lhes dar cargo público. Tenho o maior programa de urbanização de favelas", afirmou. O prefeito fez questão de esclarecer um muro que divide uma favela e é objeto de crítica por Marta. Ele diz que a Marta está mal assessorada. "Em relação ao muro dessa favela, quero dizer que ex-prefeita precisa ser melhor orientada pelos seus assessores. É porque tem uma linha de transmissão no meio da favela. É para isolar as pessoas para que tenham segurança". A candidata Marta Suplicy afirmou, ao responder a uma pergunta de Gilberto Kassab, que, se eleita, dará "um salto enorme na saúde". "Você, com R$ 10 bilhões a mais por ano, não deu. Eu ando na rua e a única coisa que eu escuto é reclamação", criticou. Marta afirmou que a saúde é uma das áreas de pior avaliação da gestão do atual prefeito "apesar do que diz a pesquisa que você mostra". A ex-prefeita afirmou que vai trabalhar na saúde por três portas: as AMAs - que foram criadas por Kassab e que, segundo ela, "acolhem mas não resolvem" -, as UBS e o programa Saúde da Família. Marta prometeu ainda a informatização de todo o sistema de saúde da cidade e uma policlínica por cada subprefeita da cidade.