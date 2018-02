Licitação liderada por empresa ligada à Delta é barrada

O objetivo da licitação, promovida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), é a prestação de serviços no Sistema de Reservatórios de Controle de Cheias da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. A Técnica, do Consórcio Acqua, foi classificada provisoriamente em primeiro lugar nas primeiras fases do processo.

A decisão foi tomada pela juíza Laís Helena Bresser Lang Amaral, da 2.ª Vara de Fazenda Pública, a pedido de empresas concorrentes da Técnica, para reavaliação da situação legal da Técnica.

A medida obrigará o Estado a desembolsar uma verba não prevista, já que o governo terá de fazer uma licitação emergencial - estimada em R$ 4 milhões - para a limpeza dos atuais piscinões.