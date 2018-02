Levy Fidelix quer placas em inglês para 'ajudar gringos' em SP

Preparar São Paulo para receber visitantes estrangeiros e a revolução no transporte da cidade são dois dos principais objetivos do candidato à Prefeitura pelo PRTB, Levy Fidelix. Durante sua palestra na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) nesta terça-feira, 12, Fidelix fez questão de ressaltar que "não é um candidato de uma nota só", e que sua proposta não inclui apenas o chamado "aerotrem" - veículo suspenso que ligaria o centro à periferia e que é utilizado como principal imagem de sua campanha. Veja também: Soninha propõe Cohab para classe baixa morar no centro de SP Pesquisa Ibope - São Paulo Perfil de Levy Fidelix Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito Ele mostrou aos presentes um vídeo de cerca de dois minutos sobre o funcionamento dos trens em cidades como Sydney, na Austrália. "Vou mostrar a todos que eu não sou louco, que isso é possível", afirmou. Fidelix defendeu que o custo de construção do trem é muito menor que o do metrô e que as obras terminam mais rapidamente. "Diversos candidatos à Prefeitura em outros Estados já me pediram esse vídeo, entre eles o (Marcelo) Crivella (candidato no Rio pelo PRB)", disse. O transporte é, de fato, a principal plataforma da campanha do candidato do PRTB. As propostas incluem itens que facilitariam a vida do estrangeiro na cidade, como a remodelação do sistema de táxis da Capital e a implantação de sinalização bilíngüe. Além dos táxis comuns, seriam criados os chamados Táxis Turísticos, dirigidos por motoristas com inglês e espanhol básicos e tarifas especiais com 30% de acréscimo. As novas placas de sinalização, em inglês e português, seriam colocadas próximas a aeroportos, rodoviárias, estações de trens, shoppings, grandes avenidas e pontos turísticos. "Vamos ajudar os gringos a se localizarem em São Paulo", defendeu. A iluminação dessas placas, segundo ele, também seria ressaltada. As propostas para o transporte incluem ainda a remodelação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com agentes orientativos, além dos restritivos e o socorro para vítimas de acidentes - incluindo helicópteros - 24 horas por dia. Fidelix parabenizou o atual prefeito Gilberto Kassab, candidato à reeleição pelo DEM, pela implementação do rodízio de caminhões na cidade de São Paulo. Segundo ele, a idéia já fazia parte de suas propostas em campanhas anteriores. "O Levy não vence, mas as idéias vencem", disse sobre a utilização de suas idéias por outros candidatos. Na apresentação, Levy Fidelix detalhou ainda suas propostas para outras áreas de trabalho, como meio ambiente e habitação. Elas incluem a distribuição de mudas de árvores para a população e o desconto de 5% no IPTU para que os moradores pintem as fachadas de suas casas regularmente. "Cada casa deve ter uma árvore. É a onda verde", disse. PCO A candidata pelo PCO, Anaí Caproni, também participou do evento e comentou a impugnação de sua candidatura. "Estamos aguardando o julgamento do recurso, mas é provável que tenhamos que recorrer ao TSE e ao STF porque o problema envolve questões constitucionais", afirmou. Os pedidos de registro das candidaturas de Anaí Caproni e seu vice, Roberto Gerbi, foram indeferidos pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Marco Antônio Martin Vargas. Segundo ele, Anaí e Gerbi "não estão em pleno gozo dos direitos políticos, pois estão em débito com a justiça eleitoral". De acordo com a sentença, Anaí deixou de votar e de justificar sua ausência às urnas nas eleições de 2004 e de 2006. Gerbi também não teria votado nas eleições de 2004 e nem se justificado, informa o despacho do juiz. Nenhum dos dois pagou as multas referentes à infração, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).