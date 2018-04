Levy Fidélix apoiará Marta no 2º turno em SP O PRTB, partido do candidato derrotado no primeiro turno das eleições municipais Levy Fidélix, apoiará a candidata do PT, Marta Suplicy, no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo. O candidato e presidente do partido formalizará a parceria em evento hoje na capital paulista. No primeiro turno das eleições, Levy Fidélix, famoso por sua proposta para o transporte na cidade, o Aerotrem, conquistou apenas 0,09% da preferência dos eleitores. De acordo com pesquisa Datafolha de intenção de voto divulgada hoje, o adversário de Marta, o atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), tem vantagem de 17 pontos porcentuais sobre a petista nessa corrida municipal. Kassab soma 54% das intenções de voto, contra 37% de Marta.