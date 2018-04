Leite, do PMDB, está na frente em Montes Claros-MG Com 50,72% dos votos válidos (48.789), o candidato a prefeito de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, Luis Tadeu Leite (PMDB), estava na frente na apuração, às 18h23, contra 49,19% (57.205) para o prefeito e candidato à reeleição, Athos Avelino (PPS), conforme parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste horário, 63,45% dos votos haviam sido apurados.