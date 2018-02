Legado de Lula é 'insuficiente' para reeleição, diz Falcão

Falcão citou pesquisas que indicam que a maioria da população acredita que o Bolsa-Família será mantido mesmo que outro partido chegue ao poder. "Em parte é positivo, porque a população vê como conquista inamovível no sentido de que nenhum governo teria coragem de abolir", disse o petista, que completou: "Por outro, significa que apenas o que já fizemos não é suficiente para garantir a reeleição".

Para o presidente do PT, o legado de Lula "foi um dos principais elementos para a eleição da companheira Dilma". "Mas hoje simplesmente esse legado é insuficiente. Precisamos acenar com o futuro. Que novas propostas nós oferecemos para a sociedade para que ela veja no nosso governo não só manutenção do que foi conquistado, mas novas possibilidades de continuar avançando?", disse Falcão em seminário sobre a trajetória do PT nas cidades.

O presidente do PT defendeu, então, o que considera duas bandeiras prioritárias do partido: a reforma política, com mudanças como o financiamento público de campanhas, e a "democratização dos meios de comunicação". / LUCIANA NUNES LEAL