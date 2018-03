'Lacunas da história serão esclarecidas'

O que o sr. acha da comissão?

É uma vitória da democracia. Essa comissão, se cumprir o seu papel, vai trazer o esclarecimento de lacunas que ainda estão escondidas dentro da história. Fico muito feliz pela lembrança do meu nome. Mas há várias pessoas que sofreram muito mais do que a nossa família e que têm todas as condições de integrá-la.

A comissão pode esclarecer a morte de Jango?

Nós não pedimos o levantamento da investigação como assassinato porque, pela lei brasileira, existe a prescrição em 20 anos. Isso é responsabilidade do poder público. João Goulart é um bem imaterial da nação. Cabe não a nós, mas ao Estado brasileiro, essa investigação. Cabe à Justiça e não à comissão. / JAIR STANGLER