Lacerda sobe 12 pontos e empata com Quintão em BH, diz Ibope

Márcio Lacerda (PSB), candidato de Aécio Neves (governador de Minas) e Fernando Pimentel (prefeito de Belo Horizonte), subiu 12 pontos e conseguiu empatar com o adversário Leonardo Quintão (PMDB), segundo pesquisa Ibope encomendada pelo Estado e pela TV Globo, divulgada nesta quarta-feira, 22. Na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, Lacerda aparece com 45% das intenções de voto e Quintão, com 44%. O peemedebista caiu sete pontos. No levantamento anterior, em 15 de setembro, Lacerda estava com 18 pontos de desvantagem. Ele tinha 33% contra 51% de Quintão. Brancos e nulos somam 6% e os indecisos, 5%. A margem de erro é de três pontos. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre os dias 21 e 22 de outubro. A sondagem foi registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, sob o registro 79967/2008. No primeiro turno, quem ficou na dianteira foi o candidato do PSB, por uma pequena margem: 43,59% a 41,26%. O desempenho de Quintão surpreendeu, pois uma pesquisa Ibope divulgada na véspera da votação do primeiro turno indicava que ele estava oito pontos atrás do adversário. O levantamento, porém, captou a tendência de ascensão do peemedebista, cujos índices de intenção de voto haviam subido de 20% para 31% nas duas semanas anteriores.