Lacerda lidera apuração em Belo Horizonte com 43,4% O candidato Márcio Lacerda (PSB) liderava a apuração dos votos para prefeito de Belo Horizonte, com 43,44% dos votos válidos (76.233), às 18h23, com 13,90% dos votos apurados. O candidato Leonardo Quintão (PMDB) vinha em seguida, com 41,84% (73.424). Jô Moraes (PC do B) estava em terceiro lugar, com 8,24% dos votos (14.454).