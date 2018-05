Lacerda dobra desempenho e dispara em BH, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Márcio Lacerda (PSB) isolou-se na liderança da disputa, com 42% das intenções, após dobrar seu desempenho na comparação com a pesquisa de agosto. Lacerda é apadrinhado pelo governador Aécio Neves (PSDB) e pelo prefeito Fernando Pimentel (PT). Veja também: Kassab empata com Alckmin e Marta lidera, aponta Datafolha Paes sobe oito pontos e passa Crivella no Rio, aponta Datafolha Especial tira dúvidas sobre as eleições Veja as regras para as eleições municipais Já os candidatos Jô Moraes (PC do B) e Leonardo Quintão (PMDB) estão tecnicamente empatados em segundo lugar, com 13% e 12% das intenções, respectivamente. Além de disparar na disputa, Lacerda segue com o menor índice de rejeição, de 8%. Jô Moraes aparece com 18% de eleitores que descartam seu nome e Leonardo Quintão com 12%. Foram ouvidos 845 eleitores nos dias 4 e 5 de setembro de 2008, na cidade de Belo Horizonte. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo turno Num eventual segundo turno com Jô Moraes, o candidato do PSB venceria por 58% contra 25%. Se o segundo turno fosse entre Márcio Lacerda e Leonardo Quintão, Lacerda teria 57% contra 24% do peemedebista. Numa situação em que Jô Moraes disputasse o segundo turno contra Leonardo Quintão, ocorreria um empate na disputa: 37% para o candidato do PMDB e 36% para a candidata do PC do B. (Paula Puliti, da Agência Estado)