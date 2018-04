Lacerda deve ser eleito prefeito de BH, aponta Ibope O candidato a prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda (PSB) deve ser eleito hoje com 56% dos votos válidos, segundo pesquisa de boca-de-urna do Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo e Rede Globo. O candidato Leonardo Quintão (PMDB) aparece com 44% dos votos. O Ibope ouviu 6.000 eleitores e a sondagem foi registrada na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob número 8126/ 08 na 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte/ MG.