Lacerda derrota Quintão é o novo prefeito de BH O candidato do PSB, Márcio Lacerda, foi eleito prefeito de Belo Horizonte. Até as 19h15, ele obteve 692.303 mil votos (59,15%) contra 478.159 mil votos (40,85%) do adversário Leonardo Quintão (PMDB). Até este horário, foram apurados 90,14% dos votos - o eleitorado da cidade é de 1,772,227 milhão de pessoas. Até este horário também a abstenção era de 17,79% e 3,51% dos eleitores votaram em branco, enquanto 7,36% anularam o voto.