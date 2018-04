Lacerda contrata Duda Mendonça como 'consultor' Para derrotar o candidato do PMDB, Leonardo Quintão, no segundo turno da eleição para prefeito de Belo Horizonte, a campanha de Márcio Lacerda está recorrendo aos trabalhos de marketing desenvolvido pelo publicitário Duda Mendonça. O deputado federal licenciado Virgílio Guimarães (PT) confirmou hoje que quando assumiu a função, logo após o primeiro turno, solicitou à campanha a contratação de Duda "como consultor". "É uma consultoria paralela, no sentido de fazer uma avaliação geral, de fornecer uma espécie de crítica, fazer uma análise crítica e assessorar na questão de debates", afirmou Virgílio. A campanha de Lacerda - que representa a aliança firmada pelo governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), e pelo prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT) - decidiu fazer mudanças em sua estratégia de comunicação ao final do primeiro turno. O marqueteiro argentino Guillermo Raffo, que em 2004 atuou na campanha de Pimentel - por meio de uma empresa de Duda Mendonça (Duda Mendonça Marketing Político) -, foi substituído pelo publicitário Cacá Moreno. O publicitário Paulo Vasconcelos e Marcos Coimbra, do Vox Populi, ambos indicados por Aécio, foram mantidos na equipe. O candidato do PSB venceu o primeiro turno por uma pequena diferença. Obteve menos de 30 mil votos a mais que Quintão, que no segundo turno virou o jogo. Na primeira pesquisa do Ibope divulgada na quarta-feira, o peemedebista aparecia com 18 pontos porcentuais à frente de Lacerda. Na sexta-feira, o Datafolha apontou uma vantagem de 10%.