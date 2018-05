Lacerda, candidato de Aécio e Pimentel, tem 42% em BH--Ibope Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira mostra o candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), que tem apoio do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT), com 42 por cento das intenções de voto, 30 pontos percentuais à frente da segunda colocada, a candidata Jô Moraes (PCdoB). Lacerda passou de 40 para 42 por cento em relação ao levantamento divulgado pelo Ibope em 30 de agosto. Jô, por sua vez, oscilou de 15 por cento para 12 por cento das intenções de voto. Em terceiro lugar, vem o candidato Leonardo Quintão (PMDB), em empate técnico com a comunista, com 11 por cento, seguido por Gustavo Valadares (DEM), com 2 por cento. Os candidatos Jorge Periquito (PRTB), Sérgio Miranda (PDT), Vanessa Portugal (PSTU) e Pepê (PCO) têm cada um 1 por cento da intenção de votos. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Marcelo Portela)