Lacerda acusa campanha de Quintão de usar 'métodos fascistas'

O candidato do PSB a prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, acusou nesta segunda-feira, 20, a campanha do adversário, Leonardo Quintão (PMDB) de utilizar métodos fascistas para vencer a disputa municipal e disse que uma "associação criminosa" está atuando ao lado do peemedebista. Quintão apareceu no programa eleitoral acompanhado da deputada federal e candidata pelo PC do B no primeiro turno, Jô Moraes. A comunista pediu votos para o candidato do PMDB. "Eu tenho coerência, eu fiquei do lado da turma que está junto do presidente Lula".