Kassab: vitória é fortalecimento de aliança DEM-PSDB O prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou no começo da noite que a sua vitória hoje representa o renascimento da aliança PSDB-DEM. "Sem dúvida, é um fortalecimento dessa aliança", disse, em entrevista à TV Globo. De acordo com ele, a sinalização de que a combinação dos dois partidos é produtiva dá-se pelo reconhecimento de que a aliança está estabelecida na principal cidade do País e também no maior Estado, em uma referência ao apoio do governador tucano de São Paulo, José Serra. "Essa aliança faz uma oposição responsável ao governo federal", disse. "Não há motivo para não continuar dando certo em nível nacional", acrescentou. Questionado sobre se poderia "alçar novos vôos", após ter vencido a eleição na maior cidade do País, Kassab respondeu apenas que continuará atuando pelos próximos quatro anos como prefeito. "Estou feliz pelo reconhecimento da cidade", afirmou ele, que recebeu mais de 3,7 milhões de votos (a apuração ainda não havia sido finalizada na capital paulista). De acordo com o prefeito, a população da cidade continuará a aprovar o seu trabalho nos próximos anos. "Serão mais quatro anos de muito trabalho."