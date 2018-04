Kassab vence com 33,61% e vai ao 2.º turno com Marta O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, venceu o primeiro turno das eleições em São Paulo. Kassab ficou à frente de Marta Suplicy (PT), que liderou as pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha. O prefeito obteve 33,61% dos votos válidos. A petista ficou com 32,79%. O tucano Geraldo Alckmin obteve 22,48% e ficou fora do segundo turno. Kassab e Marta passaram dos 2 milhões de votos. Kassab foi escolhido por 2.140.423 eleitores, enquanto Marta conseguiu 2.088.329 votos - uma diferença de apenas 52 mil votos. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Paulo Maluf, do PP, ficou em quarto lugar, com 5,91% dos votos válidos, seguido de Soninha (PPS), com 4,19%; Ivan Valente (PSOL), com 0,67%; Renato Reichmann (PMN), com 0,11%; Levy Fidelix (PRTB), com 0,09%; Edmilson Costa (PCB), com 0,07%; Ciro Nogueira (PTC), com 0,06%; e Anaí Caproni (PCO), com 0,03%. Em coletiva ainda durante a apuração dos resultados, Marta revelou que sua estratégia no segundo turno vai ser comparar sua administração (2000-2004) com a de Kassab. "O que foi feito de novo nessa cidade? O transporte melhorou? Não. A educação melhorou? Não. A pobreza melhorou? Não", atacou. Para Kassab, além da continuidade das visitas aos eleitores e do horário eleitoral gratuito, será fundamental para o segundo turno a participação nos debates. "Será importante porque vamos apresentar as realizações que fizemos e poder comparar com as da prefeita", afirmou. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 26 de outubro.