Kassab tenta polarizar campanha com Marta Suplicy

O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, lançou nesta quarta-feira, 6, novo desafio à ex-prefeita da capital e candidata pelo PT, Marta Suplicy. Durante a inauguração do seu primeiro comitê regional, na Cidade Tiradentes, zona leste da capital, Kassab questionou a ex-prefeita: "Qual gestão fez mais investimentos no metrô?". Ele reiterou que ao fim de seu governo terá sido investido R$ 1 bilhão no metrô, enquanto a ex-prefeita não teria investido nada. Ainda na zona leste, Kassab fez corpo a corpo com os eleitores durante caminhada pelo comércio da Avenida dos Metalúrgicos. Veja Também: Pesquisa Ibope - São Paulo Perfil de Kassab Perfil de Marta Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleito Nos últimos dias, Kassab vem lançando vários desafios a Marta, numa tática de comparar as duas administrações. Marta evita a polarização e não responde às provocações do prefeito. O prefeito já pediu, por exemplo, comparações sobre o número de leitos hospitalares e de médicos contratados. A candidata pelo PPS, Soninha Francine, durante a manhã fez gravações para o telejornal de uma rede de televisão e para uma rede de rádio. À noite ela participa do tradicional Sarau da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), na zona sul da cidade. Ivan Valente, do PSOL, começou cedo sua campanha: às 6h30 estava na porta de uma universidade no bairro da Liberdade, onde conversou com os alunos que chegavam para a aula. Depois, seguiu para a entrada de um cursinho pré-vestibular no centro da capital. O candidato do PRTB Levy Fidélix cumpriu agenda de compromissos da legenda, da qual é presidente. Renato Reichmann, do PMN, visitou a Feira de Logística e Automatização de Movimentação de Materiais (Movimat), onde conversou com eleitores. Edmilson Costa, do PCB, concedeu entrevista a uma rede de rádio, pela manhã. À tarde, participou de um debate com universitários na sede do partido, no centro. O candidato do PTC, Ciro Moura, gravou entrevista para uma rede de televisão e fechou o dia em reunião com candidatos a vereador do partido.