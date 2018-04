Kassab tem melhores números do que antecessores O prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), obteve os melhores números na disputa de hoje do que seus dois antecessores que saíram vitoriosos em 2000 e 2004, tanto em termos absolutos quanto em uma comparação relativa. Kassab foi eleito com 60,72% dos votos válidos. Em 2000, a candidata do PT, Marta Suplicy, saiu vitoriosa com 58,51% das escolhas. Há quatro anos, o tucano José Serra levou a vaga na Prefeitura com 54,86% dos votos. Em termos absolutos, Kassab também superou os dois antecessores. A apuração na capital paulista revelou que ele obteve 3.790.558 votos. A marca é superior à que obteve a candidata do PT ao cargo, Marta Suplicy, em 2000 (3.247.900 votos). Na ocasião, ela venceu o segundo turno da eleição, que disputava com o candidato do PP, Paulo Maluf (2.303.508). Marta havia atingido 58,51% dos votos, enquanto Maluf, 41,49%. O total de votos recebidos por Kassab até o momento também é superior ao obtido pelo candidato do PSDB, José Serra, há quatro anos (3.330.179). Nessa ocasião, ele venceu a disputa na capital paulista e contou com o atual prefeito na chapa, então como vice. Na oposição, Marta Suplicy havia recebido 2.740.152 votos. Esses montantes representaram a fatia de 54,86% e 45,14%, respectivamente.