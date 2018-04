Kassab tem 20 pontos de vantagem sobre Marta O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do DEM, deve ser reeleito amanhã, segundo pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela Rede Globo, divulgada há pouco. No resultado que considera apenas os votos válidos (excluídos os votos brancos, nulos e de indecisos), Kassab tem a preferência de 60% dos eleitores contra 40% da candidata do PT, Marta Suplicy. Na contagem que considera os votos totais, Kassab tem 56% das preferências do eleitorado contra 37% da candidata Marta Suplicy. Os votos brancos e nulos somam 5%, e não sabem/não responderam, 2%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre nos dias 24 e 25 de outubro e foram ouvidos 2.002 eleitores. A pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob o protocolo nº 6162/08.