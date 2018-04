Kassab será reeleito com 60% dos votos, indica Ibope O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), será reeleito hoje com 60% dos votos válidos, de acordo com pesquisa de boca de urna do Ibope contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e Rede Globo de Televisão. A candidata Marta Suplicy (PT) deve ter 40% dos votos. O Ibope ouviu hoje 6 mil eleitores e o levantamento foi registrado com o número 2363/08 na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/ SP. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.