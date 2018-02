Kassab reitera que PSD deve apoiar reeleição O ex-prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou ontem que a tendência de apoio do partido à reeleição da presidente Dilma Rousseff dificilmente será revertida. Segundo ele, o fato de o partido manifestar que não quer indicar cargos no governo neste momento não tem influência sobre 2014.