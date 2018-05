Kassab rebate críticas de Marta sobre AMAs de lata O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), rebateu em nota as críticas a respeito das Assistências Médias Ambulatoriais (AMAs) de lata dos bairros da Penha (zona leste), Brasilândia (zona norte) e Jardim Helena (zona leste), feitas nessa manhã pela candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) à Prefeitura, Marta Suplicy. "As unidades a que Marta se refere foram construídas com tecnologia de ponta, a mesma utilizada na construção naval, contam com ar condicionado e o mesmo conforto oferecido em hospitais particulares", diz a nota. "Marta, que nada fez pela saúde dos moradores da Penha, da Brasilândia e do Jardim Helena, agora critica uma ação de Kassab que leva serviço médico de qualidade a essas regiões", acrescenta o texto. O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) afirma que as AMAs atendem 1,2 milhão de pessoas por mês e que contam com aprovação de 85%, segundo o Ibope.