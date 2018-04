Kassab quer afastar sua imagem de Pitta e fala de apoio do PSDB

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), ainda tenta desvincular sua imagem da gestão do ex-prefeito Celso Pitta, de quem foi secretário de Planejamento, em 1997. Em entrevista ao jornal SPTV, da TV Globo, nesta segunda-feira, 06, ele lembrou que não acompanhou Pitta até o final do mandato. "Fiquei só o primeiro ano como secretário. Depois segui o meu caminho." Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições A afirmação veio em resposta à estratégia de sua concorrente no segundo turno, a petista Marta Suplicy. Segunda colocada no primeiro turno, ela disse que pretende comparar sua trajetória política à de Kassab para reverter o resultado. "A ex-prefeita sempre procura me associar ao Pitta", disse o candidato do DEM. Durante o primeiro turno, Geraldo Alckmin (PDSB) também procurou associar a imagem de Kassab à de Pitta e Paulo Maluf, seu antecessor. Recompondo alianças Na entrevista, o prefeito disse também que pretende "recompor a aliança" com o PSDB. Mas, segundo o prefeito, a parceria foi "infelizmente" rompida, com o lançamento da candidatura de Alckmin. O tucano ficou em terceiro lugar na disputa. "O PSDB faz parte da nossa base", disse Kassab. Ele afirmou que pretende primeiro procurar o apoio do partido e, mais tarde, de suas lideranças. O atual prefeito reafirmou que pretende conquistar o apoio da candidata Soninha Francine (PPS). Ele disse que "ficaria muito honrado" com a aliança. "Tenho grande admiração pela candidata Soninha. Me deixaria feliz o seu apoio." Kassab ressaltou que nenhum partido entrou em contato com o DEM, até o momento, na intenção de fechar uma aliança para o segundo turno. Kassab disse que o candidato tucano, Geraldo Alckmin, também não telefonou para o parabenizar. O prefeito voltou a dizer que deu continuidade à gestão iniciada pelo governador José Serra (PSDB) quando assumiu a Prefeitura de São Paulo. "O eleitor está colando nossa imagem a um bom gestor, a uma pessoa séria, a uma pessoa que durante os últimos dois anos e meio deu seqüência ao excepcional trabalho iniciado pelo nosso querido governador José Serra e apresentou para a cidade de São Paulo avanços extraordinários na saúde, ensino, combate à poluição." (Com Anne Warth, da AE)