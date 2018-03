Kassab provoca Marta e lança desafio: 'Quem criou mais taxas'?

O prefeito e candidato Gilberto Kassab (DEM) alfinetou a ex-prefeita e candidata do PT Marta Suplicy no debate da Rede Bandeirantes nesta quinta-feira, 31. Kassab propôs a Marta fazer uma comparação entre os dois governos e disse que numa coisa ela ganharia: "Quem criou mais taxas?", ironizou. Marta não rebateu a acusação e disse que recebeu os hospitais sucateados da antiga gestão Celso Pitta. Kassab afirmou que a prioridade do seu governo é a saúde e que 20% do Orçamento é destinado à essa área. "Nunca antes na história dessa cidade se investiu tanto em saúde", afirmou Kassab. Marta respondeu dizendo que a saúde é um problema em todos os municípios. "Foi problema na minha gestão e é problema na sua gestão", disse, citando que 70% da população de São Paulo reprova a saúde na cidade. Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve' Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais