Kassab promete dez Ibirapueras para a zona leste

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, prometeu nesta quinta-feira, 28, instalar uma série de parques municipais na zona leste da capital. "Se eleito, vou construir dez parques como o do Ibirapuera", afirmou, durante vistoria à Usina de Captação e Bombeamento de Gás no Aterro São João, na Estrada de Sapopemba. Durante a vistoria, Kassab anunciou para o dia 25 de setembro o segundo leilão de crédito de carbono da Prefeitura - dessa vez de créditos relacionados à queima de poluentes gerados pelo aterro sanitário São João. De acordo com Kassab, o leilão deve arrecadar mais de R$ 34 milhões. "O montante será revertido para melhoria de vida dos moradores da região com obras de saneamento básico, urbanização, ampliação de áreas verdes e contenção de enchentes", disse. Durante o evento, o candidato ressaltou que desde que assumiu a Prefeitura tem concentrado esforços para minimizar o efeito estufa no município. Citou a implantação da inspeção veicular, o plantio de 600 mil árvores e a duplicação do número de parques (de 31 para 61). À noite, Kassab inaugura um comitê de campanha na Penha, zona leste.