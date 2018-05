Kassab promete aumentar vagas em creches O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, participou hoje pela manhã da sabatina do jornal Folha de S. Paulo, no Teatro Folha, região central da capital paulista. Kassab destacou que, se eleito, uma de suas metas para o próximo governo será ampliar o número de vagas em creches. "Não faltam recursos para educação no orçamento municipal. As administrações anteriores deixaram de realizar ações como as nossas porque faltou boa gestão", disse, citando que em sua administração foram criadas 43 mil vagas em creches. À tarde, o candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) cumpriu agenda de prefeito, fazendo vistoria no Complexo Anhangüera e na Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Parque Maria Domitilia, na zona norte da cidade.