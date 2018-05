Kassab participa leilão de crédito de carbono em SP O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, participou hoje pela manhã do segundo leilão de crédito de carbono realizado pela Prefeitura, na sede da BM&F Bovespa, no centro da capital paulista. Desta vez, foram leiloados 713 mil créditos de carbono ao valor de ? 19,20 (R$ 51,83) por tonelada de carbono, totalizando cerca de R$ 37 milhões. Os créditos são gerados com o aproveitamento do gás emitido pelos dois aterros sanitários da cidade para geração de eletricidade. Ainda pela manhã, Kassab fez vistoria nas obras de urbanização do Programa Mananciais, no Jardim Ângela, zona sul. De acordo com Kassab, a expectativa é de que as obras sejam concluídas até maio de 2009. Kassab não teve hoje compromissos de campanha.