Kassab participa da série 'Entrevistas Estadão' nesta quarta

São Paulo - O candidato do PSD ao Senado, Gilberto Kassab, participa nesta quarta-feira, 13, da série Entrevistas Estadão. O ex-prefeito da capital vai responder a perguntas de jornalistas do Grupo Estado e de eleitores a partir das 16 horas, com transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br e pelo canal do jornal no Youtube.

Internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais usando a hashtag #EntrevistasEstadao. Kassab é o segundo concorrente a uma vaga ao Senado a participar da série. Na segunda, o candidato do PT, Eduardo Suplicy, foi o entrevistado. José Serra (PSDB) virá nesta sexta-feira, 15.

O ex-prefeito disputa sua primeira eleição pelo PSD, partido fundado por ele em 2011. Kassab faz parte da chapa do candidato do PMDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf. Ele foi deputado federal por dois mandatos, deputado estadual, vereador e secretário municipal na gestão Celso Pitta (1997-2000). Quando era filiado ao DEM foi eleito vice-prefeito na chapa de José Serra (PSDB), em 2004. Assumiu o comando da Prefeitura em 2006, quando Serra deixou o cargo para disputar a Presidência. Dois anos depois foi reeleito e terminou o mandato com a pior avaliação desde Celso Pitta.

Já participaram da Entrevistas Estadão os principais candidatos ao governo de São Paulo. A série também vai receber no decorrer da campanha eleitoral os principais candidatos a presidente e a vice.