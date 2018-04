Kassab mantém liderança na eleição, apontam Datafolha e Ibope A cinco dias da eleição, o prefeito de São Paulo e candidato Gilberto Kassab (DEM) permanece à frente da disputa pelo segundo turno da prefeitura paulistana, indicam pesquisas Datafolha e Ibope divulgadas nesta quarta-feira. Kassab tem 54 por cento das intenções de voto, segundo o Datafolha, frente a 53 por cento no dia 18. No Ibope, ele tem 53 por cento, dois pontos percentuais acima da pesquisa de 15 de outubro. Sua adversária, Marta Suplicy (PT), aparece com 36 por cento no Datafolha. Ela tinha 37 por cento na sondagem anterior. No Ibope, ela tem 36 por cento e tinha 39 por cento em 15 de outubro. A pesquisa do Datafolha, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, traz margem de erro de dois pontos percentuais e foi realizada nos dias 21 e 22 de outubro junto a 1.919 eleitores. Brancos e nulos somam 5 por cento e os que não souberam responder, 4 por cento. A pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S.Paulo, tem margem de erro de 2 pontos percentuais e foi realizada entre os dias 21 e 22 de outubro com 2.002 eleitores. Brancos e nulos somam 8 por cento e os que não souberam responder, 3 por cento. (Reportagem de Carmen Munari)