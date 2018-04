Kassab mantém liderança após 14,8% de votos apurados O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, permanecia na liderança da apuração dos votos pelo TSE à vaga ao comando da Prefeitura da maior capital do País. Ele recebeu até as 18h17, 343.947 votos válidos, o que lhe confere 36,35% do total. Na segunda posição está a candidata do PT, Marta Suplicy, que recebeu 258.3555 votos, ou 27,30% do total. Na terceira colocação, o candidato tucano Geraldo Alckmin obteve até esse horário 229.926 dos votos válidos, ou 24,30% do total. Até agora, o TSE apurou 1.216.825 votos (14,84%). Deste total, 34.170 foram de votos em branco (3,33%) e 47.027 nulos (4,58%). A abstenção na capital paulista foi de 189.390 (15,56%). Paulo Maluf (PP) recebeu 60.102 votos (6,35%), seguido por Soninha Francine (PPS), com 43.687 votos ou 4,62%. Ivan Valente (Psol) obteve 6.895 (0,73%), Renato Reichmann (PMN) com 1.035 votos (0,11%), Levy Fidelix (PRTB) com 776 (0,08%) e Edmilson Costa (PCB), com 718 ou 0,08%. O candidato pelo PTC, Ciro Moura, recebeu 532 votos ou 0,06% e Anaí Caproni (PCO), 265 (0,03%). A informação para a disputa do segundo turno ficou em linha com o resultado da pesquisa de boca-de-urna, realizada pelo Ibope, a pedido da Rede Globo e do jornal O Estado de S. Paulo, que apontou um segundo turno entre Kassab (32% dos votos válidos) e Marta (36%). O levantamento, registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 5.407/2008, ouviu 6 mil eleitores e considera uma margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo.