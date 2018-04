Kassab lidera corrida no segundo turno, diz Ibope O candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo e atual prefeito, Gilberto Kassab, lidera a corrida eleitoral neste segundo turno com 51% das intenções de voto, informa pesquisa Ibope contratada pelo jornal ?O Estado de S.Paulo? e Rede Globo. De acordo com a mostra, a candidata Marta Suplicy (PT) aparece com 39% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A mesma pesquisa indica que os votos nulos e em branco somam 6%, e os que não sabem somam 4%. Na contagem dos votos válidos, Kassab tem 56% e Marta, 44%. O Ibope perguntou se os entrevistados poderiam mudar o voto e 84% disseram que (o voto) é definitivo, enquanto 13% responderam que ainda podem mudar. Na pesquisa espontânea, onde não é mostrado o disco com o nome do candidato, Kasssab continua liderando a corrida com 48% das intenções de voto contra 38% de Marta. O período de campo da pesquisa foi nos dias 13 e 14 de outubro, com 1.204 eleitores. O intervalo de confiança estimado é de 95%. Esta pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob o protocolo nº 5653/08.