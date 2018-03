Kassab libera 3º secretário para eleições municipais

A minirreforma que Gilberto Kassab (PSD) promoveu no primeiro escalão da prefeitura atingiu a secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. O secretário Marcos Cintra (PSD) é o terceiro a deixar o posto em função das eleições. A exoneração dele deve ser publicada nesta quinta-feira, 5, no Diário Oficial do município.

Para que possam concorrer a vereador nas eleições de outubro, secretários municipais devem deixar o cargo até sábado. Cintra ficará afastado por pelo menos 15 dias, enquanto decide se concorre de novo a uma vaga na Câmara Municipal - eleito em 2008 pelo PR, ele está licenciado do Legislativo.

Economista da Fundação Getúlio Vargas, Cintra é visto no PSD como quadro postulante à vice na chapa de José Serra (PSDB). Caso decida ficar à disposição de Serra, que deve nomear o vice em maio, Cintra voltará à pasta e somente sairá de vez em junho.

O secretário-adjunto de Cintra, Luiz Antônio de Medeiros deixou o posto e concorrerá a vereador. Alexandre Schneider (Educação) e Marcos Belizário (Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida) foram exonerados na terça-feira, 3. Schneider é o mais cotado para a vice de Serra. Do contrário, concorre a vereador pelo PSD - o que Belizário fará no PV.

Também no PV, Eduardo Jorge (Verde e Meio Ambiente) avisou que não sai da secretaria para se lançar a vereador. Jorge é outro secretário cotado para vice do tucano.