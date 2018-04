Kassab já comemora vitória e agradece a Serra

Após a pesquisa boca-de-urna, Gilberto Kassab (DEM), disse que está "muito feliz" embora tenha se recusado a cantar vitória antes das urnas apuradas. Segundo a sondagem, o atual prefeito tem 60% dos votos válidos contra 40% de Marta Suplicy (PT) e, se confirmado esse resultado, ele será reeleito para mais quatro anos no comando da cidade. "Fico muito feliz com a pesquisa de boca-de-urna. Tenho confiança de que esse resultado possa se confirmar na apuração. Vamos aguardar o resultado da apuração", afirmou. Veja também: TSE diz que 380 urnas já foram substituídas Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Kassab agradeceu a eleitores e especialmente ao governador do Estado, José Serra, de quem é afilhado político. Em sua primeira declaração após a divulgação da pesquisa, disse ainda que, quando sair o resultado, "não haverá festas, mas pronunciamento de agradecimento". Segundo ele, o pronunciamento deve acontecer por volta das 20 horas deste domingo. Também atribuiu o resultado que indica sua reeleição à qualidade da gestão.