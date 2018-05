Kassab inaugura comitê e participa de debate em escola O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, inaugurou hoje mais um comitê de campanha, desta vez na zona sul da cidade, na comunidade de Paraisópolis. Pela manhã, em agenda oficial, o prefeito vistoriou uma unidade de assistência em doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e aids, no centro. No início da noite, o candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) participa de um debate no Colégio Bandeirantes, no Paraíso, região central da capital paulista. O candidato do PP, Paulo Maluf, apostou no corpo-a-corpo com o eleitor e visitou regiões de comércio de Parelheiros, na zona sul, e Belém, na zona leste. Soninha Francine, do PPS, assinou um termo de adesão à Plataforma Prefeito Amigo da Criança, na Fundação Abrinq, e participou de um debate na Associação Comercial de São Paulo. À noite, a candidata vai a um encontro sobre rádios comunitárias e a um debate do Fórum Permanente para as Culturas Populares. Levy Fidélix, do PRTB, visitará ainda hoje os bairros do Tucuruvi e Jaçanã, na zona norte da cidade, acompanhado de um candidato a vereador do partido. Renato Reichmann, do PMN, esteve reunido na tarde de hoje com a diretoria do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para discutir propostas para crianças e adolescentes. Anaí Caproni, do PCO, Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), e Edmilson Costa, do PCB, não tiveram compromissos de campanha.