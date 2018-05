Kassab ignora Alckmin e usa imagem de Serra O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, ignorou as críticas do tucano Geraldo Alckmin - que recentemente chamou o adversário de "oportunista" - e manteve o uso de imagens em que aparece ao lado do governador José Serra (PSDB). Por duas vezes, a campanha de Kassab mostrou cenas em que o prefeito participa de eventos junto com o governador e, com a narração do locutor de fundo, enfatiza: "Olha o Kassab do lado do Serra". O candidato abriu seu programa com críticas à atuação da petista Marta Suplicy na área de saúde. "Quando eu e o Serra assumimos...", disse no início do programa ao se referir a situação dos hospitais no início da gestão. A campanha procurou ainda explorar a imagem de um prefeito que "está quase todos os dias na periferia" e que enfrenta com "coragem" as principais questões da cidade, como a implantação do rodízio de caminhões, a lei Cidade Limpa, a fiscalização contra gasolina adulterada em postos e as fraudes na recarga do Bilhete Único. "O Kassab põe ordem na casa", diz o enfático locutor. A campanha da petista também explorou o perfil da candidata próxima à população carente, que não hesita em ir à periferia, que é "humana, sincera e humilde". Marta também aparece na programa aos beijos e abraços com eleitores. A candidata conversa com moradores da periferia, que por sua vez reclamam da falta de vaga em creches e da deficiência no atendimento hospitalar. Repetindo o programa apresentado à tarde, Geraldo Alckmin falou sobre o trânsito na cidade. O tucano classificou o problema como "calamidade", acusou Kassab de não investir na evolução do sistema e fez previsões alarmantes. "A tendência é piorar. Dentro de 5 anos a cidade pode travar", afirmou. O candidato defendeu o planejamento estratégico na área de transportes e prometeu atuação conjunta com o governador. Paulo Maluf (PP) preferiu dirigir o foco aos seus eleitores. "Puxe pela memória. Sempre lutei por você", apelou. O programa teve ainda a participação de atores defendendo de forma entusiasmada o candidato. "Chega de hipocrisia", dizia a atriz. Os demais candidatos repetiram o programa apresentado à tarde. Renato Reichmann (PMN) falou sobre o projeto para transporte de pacientes da rede municipal, denominado taxi família. Já Ciro Moura (PTC) convocou outros candidatos a assumir o compromisso de permanecerem no cargo de prefeito até o fim do mandato. Soninha Francine (PPS) usou seu espaço para dar destaque ao meio ambiente e prometeu destinar mais recursos para a Secretaria do Verde, caso seja eleita. Levy Fidelix (PRTB) falou sobre suas propostas para o transporte e criticou o metrô. O candidato do PSOL, Ivan Valente, citou a proposta de renegociação da dívida pública e, fechando o horário eleitoral gratuito no horário nobre, a candidata Anaí Caproni (PCO) chamou atenção para a aplicação dos recursos com educação.