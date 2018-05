Kassab homenageia Setubal; Alckmin faz passeio ciclístico

A candidata do PT, Marta Suplicy, compareceu pela manhã ao velório do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Eleno José Bezerra, de 52 anos, morto no sábado e enterrado na tarde de domingo. Ele foi velado no Palácio do Trabalhador, sede da Força Sindical, na capital paulista. No restante do dia, a candidata não participou de nenhum outro evento público. Veja galeria de fotos dos candidatos Os candidatos do PSDB e do DEM, Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab, cumpriram agenda esportiva pela manhã. O tucano fez um passeio de bicicleta no Parque da Juventude, zona norte da cidade, enquanto o atual prefeito compareceu à abertura da 16ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul. À tarde, Alckmin compareceu ao enterro de Eleno Bezerra. À tarde, o candidato participou de encontro com mulheres na Casa de Portugal, bairro da Liberdade. Já o prefeito Kassab compareceu à cerimônia de comemoração do aniversário de 32 anos do Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. Durante a cerimônia, houve ainda uma homenagem ao ex-prefeito e ex-presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, Olavo Egydio Setubal, morto no fim de agosto, aos 85 anos, que fundou o parque. Pela manhã, Kassab havia participado da prefeitura de São Paulo na entrega de premio da Maratona de Revezamento de São Paulo, no ibirapuera.