Kassab: 'graças a Deus' não copiou a gestão de Marta O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou hoje que "graças a Deus" não copiou a gestão da candidata Marta Suplicy (PT) na Prefeitura da capital paulista. "Ela preferiu fazer CEU (Centro Educacional Unificado) e deixar crianças nas salas de aula de lata", afirmou, em resposta à declaração de Marta, feita hoje, de que os adversários "copiam" as propostas dela. Kassab foi entrevistado pela Rádio Eldorado. Kassab afirmou também que a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), quando foi prefeita, não investiu dinheiro na ampliação do metrô, não construiu hospital e nem acabou com as escolas de lata. "Eu coloquei R$ 1 bilhão no Metrô, vou pôr mais R$ 1 bi na próximo mandato e vou continuar a construção do Rodoanel, com o trecho leste", prometeu, se eleito. Quando o assunto é a crise no PSDB, que está rachado entre as candidaturas dele e do ex-governador Geraldo Alckmin - "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) -, e as críticas do tucano, Kassab é evasivo. "O importante é que debatamos as propostas com a população da cidade", afirmou, antes da entrevista à rádio. "Seria muito desrespeitoso de minha parte discutir o segundo turno antes do primeiro", declarou, ressaltando que não pauta a campanha pelos concorrentes. O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) disse que convidou Marta para debater e comparar os mandatos, mas que ela se recusou. "Lancei 25 desafios e ela só respondeu um, sobre as taxas e impostos que ela criou. Ela reconheceu que cobrou taxas", disse. O prefeito de São Paulo reafirmou ainda que as duas grandes prioridades para uma eventual segunda gestão dele serão a saúde e a educação. "São Paulo tem 2,2 milhões de alunos na rede pública; somando as famílias desses estudantes, são mais de 5 milhões de pessoas que dependem do ensino público", disse. Quanto à saúde, acrescentou que a administração municipal investe 20% do orçamento no setor, enquanto a Constituição Federal obriga a aplicação de 15%. "Saúde e educação são nosso carro-chefe." Ele também reafirmou que faz um "governo tucano", com a participação do DEM, PPS e PV. "Tenho muito orgulho de estar ao lado de secretários como o Clóvis Carvalho (Governo), o Walter Feldman (Esportes) e Caio Carvalho (Turismo)", citou, entre outros.