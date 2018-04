Kassab ganha novo direito de resposta no horário de Marta

O candidato do DEM, Gilberto Kassab , ganhou novo direito de resposta no horário do programa eleitoral da petista Marta Suplicy. Mais cedo, no rádio, um locutor falou por um minuto no espaço da petista, no primeiro direito de resposta concedido ao prefeito por conta de propaganda que questionava sua vida pessoal. Veja também: Após ataque pessoal, Marta recorre a ministros e cria o 'Taxab' Depois de guerra na TV, Kassab tem 12 pontos à frente de Marta Enquete: estado civil do candidato interfere no voto? Blog: Leia os principais momentos do debate na Bandeirantes Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Nesta, o juiz auxiliar da 1ª zona eleitoral de São Paulo, Claudio Luiz Bueno de Godoy "proibiu a reexibição de inserções consideradas ofensivas", além de Kassab ter direito a um minuto de resposta para cada inserção desse tipo veiculada pelas emissoras de rádio nos dias 12 e 13 e pelas emissoras de televisão no dia 12. Ainda cabe recurso da petista ao TRE.