Kassab ganha direito a mais nove respostas na TV A Justiça Eleitoral acatou mais nove representações a favor do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), contra a adversária do PT, Marta Suplicy. A decisão concede um minuto de direito de resposta em cada uma das nove representações, que consideravam ofensivas inserções publicitárias da campanha da petista. Além disso, essas peças de campanha de Marta tiveram sua veiculação proibida. Ainda cabe recurso das decisões ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Kassab vem acumulando decisões favoráveis da Justiça Eleitoral e já havia obtido direito de resposta semelhante em outras representações nesta semana. A campanha do prefeito, que concorre pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), questionou, por exemplo, a propaganda de Marta que indagava sobre sua vida pessoal. Em uma das decisões julgadas procedentes, a campanha de Kassab protestava contra uma inserção de Marta que questionava se o prefeito "esconde mais coisas". Para o juiz Marco Antonio Martin Vargas, a peça da candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) "cria a dúvida sobre a retidão do concorrente". Outra representação referia-se à propaganda de Marta que questionava se o prefeito já havia tido problemas com a Justiça, se melhorou de vida após a política e se era casado. Para o juiz, a peça publicitária traz a possibilidade de o eleitor questionar se "o candidato representante possa ter algo de escuso no que se refere à possibilidade de venalidade, eventual mácula na Justiça, ou, ainda, algo relacionado à falta de caráter que o descaracteriza sob o aspecto pessoal como postulante ao cargo que pretende".