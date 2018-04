Kassab fez 'manipulação' em vistoria em CEU, diz Marta O debate sobre a entrega do Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Formosa continuou a dominar a campanha da candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. A candidata insistiu na acusação de "manipulação" de seu adversário do DEM, o atual prefeito Gilberto Kassab, que fez ontem uma vistoria eletrônica do CEU. "Em vez de ir ontem lá mostrar o estágio que estava, ele fez uma exposição virtual em um escritório fechado e mostrou o que não existia", criticou a petista, e atacou: "As pessoas estão votando em uma pessoa que fez uma manipulação". Marta, que encontrou-se com moradores dos bairros de Sapopemba e do Carmo, na zona leste da capital, tentou explicar o fato de ela ter sido impedida de entrar na obra na tarde de ontem. "Provavelmente porque já levou uma betoneira e está tentando fazer alguma concretagem de fundação", disse a petista, relembrando que já havia visitado o local cerca de dez dias antes e que a obra estava paralisada. A petista disse acreditar que, nessa questão, o que está em jogo não é o número de CEUs, "é a manipulação que foi tentada ontem". Marta criticou também a postura de seu adversário em insistir que a obra será entregue até fevereiro. "Ele podia ter dito: ''não vai ser entregue já, vai ser entregue em meados do ano que vem''. Eu acho que a população até compreenderia, mas foi uma manipulação desde o começo". A agenda da petista previa apenas uma atividade de campanha nesta manhã, que seria seguida por gravação do programa para o horário eleitoral na televisão. Entretanto, no meio do evento, a imprensa foi informada de que mais dois encontros com moradores estavam previstos no Sapopemba. Mesmo assim, o último evento, agendado de última hora, foi cancelado para Marta poder gravar seu programa. Foi a terceira vez em uma semana que ela cancela eventos de campanha para gravar propaganda para televisão.