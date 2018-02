O prefeito e candidato Gilberto Kassab (DEM) foi questionado nesta quinta-feira, 31, no debate da Rede Bandeirantes, sobre a inclusão de seu nome na lista dos candidatos com ficha suja da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). "Em relação à lista, trata-se de uma ação em que fui absolvido por unanimidade. A ação foi indeferida, estou muito tranqüilo. Acho correto que apresente para o eleitor que estou com essa ação e que informe também que foi indeferida", disse. Antes de estar na lista, Kassab atacou a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) por ter sido incluída entre os fichas-sujas e chegou a distribuir panfletos dizendo 'sujou'. Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? Kassab provoca Marta e desafia: 'Quem criou mais taxas'? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve' Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais Kassab também se defendeu da acusação de que teria manipulado resultados da pesquisa Datafolha sobre as eleições municipais. "Em relação às pesquisas eleitorais, quando são realizadas em época de eleição, grupos organizados tumultuam para que seja desvirtuado o resultado do ponto de vista negativo. Fiz com transparência e farei de novo se necessário. É necessário preservar o rigor nas pesquisas", disse. Kassab enviou e-mails para 26 subprefeitos pedindo que tentassem influir na coleta de dados de pesquisa. A mensagem foi enviada pelo prefeito no dia 23 de julho, primeiro dos dois dias do levantamento. O prefeito admitiu ter enviado a mensagem e justificou a medida como reação ao PT que, segundo suas informações, teria a prática de tentar interferir na percepção da população sobre sua gestão. O candidato Paulo Maluf (PP) diz que não veio ao debate para "falar mal dos outros" e diz que "como engenheiro, sou o que mais fez por essa cidade".