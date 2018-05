Kassab evita conflito e promete mais 40 parques para São Paulo

O prefeito e candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou neste sábado, 27, o Parque Linear Pinheirinho, em Taipas, na zona oeste da capital paulista. Durante a visita, Kassab, que ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, destacou que entregou 70 parques em sua gestão e que, se reeleito, entregará mais 40. O Parque Linear é um projeto de reaproveitamento de áreas degradadas para uso público. Veja também: Kassab sobe 4 pontos e Alckmin pára a 10 dias do primeiro turno Especialista comenta a reta final da disputa eleitoral em São Paulo A enquete: Quem ganha com a briga dos dois? Perfil dos candidatos Segundo a assessoria de imprensa do candidato, Kassab evitou comentar a campanha de seus concorrentes e afirmou que a colocação dele nas pesquisas Ibope e Datafolha reflete a convergência da propaganda eleitoral à aprovação da população às "suas realizações como prefeito". À tarde, Kassab participou de vistoria às obras que estão sendo realizadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A menos de um mês do Grande Prêmio do Brasil, foram realizados o recapeamento da pista e a reforma da entrada dos boxes. Até o final de outubro, quando ocorre o Grande Prêmio Brasil, será terminada a construção de arquibancadas que vão ficar na Reta Oposta.