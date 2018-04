Kassab estuda ação criminal contra Marta por folheto

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab(DEM), afirmou nesta terça-feira, 14, que deve tomar medidas judiciais criminais contra a campanha da candidata Marta Suplicy (PT). O motivo são panfletos distribuídos por cabos eleitorais de Marta que contêm insinuações de práticas racistas supostamente feitas por Kassab. Veja também: Enquete: estado civil do candidato interfere no voto? Blog: Leia os principais momentos do debate na Bandeirantes Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País O material o acusa de ter reduzido o número de exames pré-natais feitos em gestantes negras, além de dizer que ele "quer derrubar" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que é "cria do Maluf (Paulo Maluf, deputado do PP de São Paulo)". Kassab chamou de "abuso" as afirmações do panfleto. "Pedi à assessoria jurídica que estude adotar medidas criminais contra a campanha da ex-prefeita", afirmou, depois de uma sabatina no jornal Folha de S. Paulo. "Ela foca esse panfleto em discriminação racial. É inaceitável, um desrespeito com o eleitor." Durante a sabatina, o prefeito de São Paulo criticou a candidata do PT à Prefeitura. Sobre os ataques de Marta feitos do debate da Rede Bandeirantes de Televisão, no domingo, Kassab disse, mais de uma vez: "Ela só bate para depois editar e pôr no programa de televisão. Uma jogadinha." O prefeito voltou a acusar Marta de ter "quebrado a cidade" e criticou a promessa feita por ela de que devolveria aos moradores o dinheiro do pagamento da taxa do lixo. "Ela teria de apontar quais investimentos cortaria do orçamento para fazer isso."