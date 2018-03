Kassab escolhe Ciro porque foi 'quem sobrou' e provoca risos

Na última pergunta do bloco, o prefeito e candidato, Gilberto Kassab (DEM), escolheu Ciro Moura (PTC). "É quem sobrou", disse, arrancando risos da platéia. Kassab perguntou a opinião do candidato do PTC sobre a sua visão da lei Cidade Limpa, defendendo que a sociedade paulistana recuperou sua confiança com a ação. "A voz do povo é a voz de Deus. Se a população aprovou, está aprovado. É preciso tratar da poluição visual e ar é importante. Mas fala-se muito em números". Veja também: Fórum: Na sua opinião, quem se saiu melhor no debate? Kassab provoca Marta e desafia: 'Quem criou mais taxas'? 'Educação na gestão Alckmin foi pior que a do Piauí', diz Maluf Marta prega 'união' com Serra e Kassab se diz parceiro de Lula Kassab fala sobre 'fichas-sujas' e se defende de acusações Sem citar Marta, Kassab diz que 'faz corredor como se deve' Contra poluição de carros, Maluf quer 'freeway' nas marginais Conheça os candidatos nas principais capitais Calendário eleitoral das eleições deste ano Especial tira dúvidas do eleitor Veja as regras para as eleições municipais Moura criticou o que chamou de falta de qualidade das questões no debate e, na réplica, perguntou a Kassab se ele havia idealizado algum projeto para atender os menos necessitados e quem teve prejuízo com a lei. "Teve incentivo no IPTU", disse Kassab, que voltou a ressaltar a "confiança" do paulistano recuperada com a Lei. Na tréplica, Moura criticou novamente: fala-se muito em números, quero falar de qualidade. Sou antigo e tenho sonho. Estou aqui porque tenho que devolver a essa cidade o que ela já me deu", disse.